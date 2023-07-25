İngiltere, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferini konuşuyor
Galatasaray, Fenerbahçe, Lazio ve Suudi Arabistan kulüplerinin de peşinde koştuğu Wilfried Zaha'yı renklerine bağlarken sarı-kırmızılıların bu transferi özellikle İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. PSG, Atletico Madrid gibi dev bütçeli takımların değil de Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmesi manşetlere taşınırken Crystal Palace'ın tarihi maaş teklifinin reddedilmesi de geniş yer buldu. İşte Wilfried Zaha transferinin mali detayları ve İngiltere'deki yansıması
- 1
Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyururken bu transfer sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de de büyük ses getirdi.
- 2
Tüm Avrupa basını, Zaha transferine geniş yer verirken İngiltere ise Fildişi Sahilli yıldızın Galatasaray'a imza atmasını manşetlere taşıdı. Transfer açıklamasında Sky Sports'un spikeri Jo Wilson yer alırken Jo Wilson'un Galatasaray telaffuzu da Ada'yı çalkaladı.
- 3
Sarı-kırmızılı kulübün geçen gün KAP'a yaptığı açıklama sonrasında bu gelişme Ada basınında yankı uyandırırken Sky Sports'un spikeri Jo Wilson'ın haber anonsunda yaptığı Galatasaray telaffuzu, sarı-kırmızılı taraftarın büyük ilgisini çekmişti.
-
- 4
Galatasaray'ın iletişim ekibi de Jo Wilson'a ulaşarak transfer duyurusunda yer almasını teklif ederken Wilson da video ile Zaha transferine eşlik etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Jo Wilson'a 'Konuşmsaı ve Galatasaray'ın büyüleyici telaffuzu için en içten şükranlarımızı sunarız' ifadeleriyle teşekkür ederken Jo Wilson da yine Sky Sports bülteninde bu olayın perde arkasını anlattı.
- 5
Wilson bültende "Şimdiye kadar yaptığım en ilginç işlerden biriydi. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Galatasaray'ı ya ilginç ya da güzel bir şekilde telaffuz ediyormuşum. Bir sürü Galatasaray taraftarı dün kısa videodan sonra bana ulaştı. Daha sonra Galatasaray Medya Ofisi benimle iletişime geçti. İstanbul'da ufak bir gezi çok güzel olurdu" ifadelerini kullanırken Galatasaray da Wilson'ı RAMS Park'a davet etti.
- 6
İngiltere'de yayın yapan diğer basın kuruluşları ise Zaha transferini şöyle gördü:
BBC: Kariyerinin çoğunu Crystal Palace'ta geçirdi. Sözleşmesinin sona erdiği kulübünün kendisine haftalık 200 bin sterlinlik teklifini reddetti ve Galatasaray'ın yolunu tuttu...
-
- 7
SKY SPORTS: Wilfried Zaha'ya Atletico Madrid ve üç tane başka Şampiyonlar Ligi kulübü daha teklif yapmıştı. Fildişi Sahilli futbolcu Crystal Palace'tan sonra Galatasaray için Türkiye'nin yolunu tuttu.
- 8
DAILY MAIL: Suudi Arabistan kulüpleri, PSG, Napoli, Lazio ve Fenerbahçe, Zaha ile ilgileniyordu. Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe'yi sahada yenerek şampiyonluğa ulaştığı gibi Zaha'yı transfer ederek de Fenerbahçe'yi geride bıraktı.
- 9
TALK SPORTS: Zaha'nın Suudi Arabistan'a büyük paralarla transfer olabileceği konuşulurken PSG'nin de Messi'nin yerini doldurma arayışında ilgilendiği belirtiliyordu.
-
- 10
THE SUN: Wilfried Zaha, Galatasaray'a şok bir transferi gerçekleştirdi. Crystal Palace, Fildişi Sahilli oyuncuya kulüp rekoru ücretinde yeni bir sözleşme teklif ederek onu takımda tutmayı ummuştu ama oyuncu tüm teklifleri geri çevirdi.
- 11
THE GUARDIAN: Crystal Palace, Lazio, Al-Nassr ve Fenerbahçe'nin transfer girişimleri oldu. Galatasaray'daki ücretinin Premier Lig ya da Suudi Arabistan'da kazanacağından daha düşük olacağı anlaşılıyor. Buna karşın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımını tercih etti.
- 12
EVENING STANDARD: Crystal Palace ona kulüp tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu yapmak için haftada 200 bin sterlin teklif etmişti. Zaha ise kartlarını kapalı tuttu ve sözleşmeyi imzalamayı reddettikten sonra Lazio, Fenerbahçe ve Al-Nassr gibi kulüplerden de cazip teklifler aldı. Ancak Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray onu kadrosuna kattı.
-
- 13
23'ÜN 15'İ GALATASARAY'DAN!
Suudi Arabistan başta olmak üzere yüksek ücretli yıllık teklifleri reddeden Zaha toplamda 23 milyon Euro ücret kazanacak ancak sadece 15 milyon Euro'sunu Galatasaray üstlenecek.
- 14
İmaj hakları ve reklam anlaşmalarıyla yaklaşık 7,5 milyon Euro'yu Galatasaray dışındaki anlaşmalardan elde edecek olan Zaha'ya Galatasaray ise 2 milyon 330 bin Euro imza ücreti ödeyecek.
- 15
Üç yıllık sözleşme imzalanan Fildişi Sahilli futbolcuya yılda 4 milyon 350 bin Euro garanti ücret verilecek.
-