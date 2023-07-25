Wilson bültende "Şimdiye kadar yaptığım en ilginç işlerden biriydi. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Galatasaray'ı ya ilginç ya da güzel bir şekilde telaffuz ediyormuşum. Bir sürü Galatasaray taraftarı dün kısa videodan sonra bana ulaştı. Daha sonra Galatasaray Medya Ofisi benimle iletişime geçti. İstanbul'da ufak bir gezi çok güzel olurdu" ifadelerini kullanırken Galatasaray da Wilson'ı RAMS Park'a davet etti.