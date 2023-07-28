Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i de kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, dev transferde hem Marsilya hem de Cengiz Ünder'le prensip anlaşmasına vardı.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde mutlu sona ulaştı.
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TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Cengiz Ünder ve kulübü Marsilya ile prensip anlaşmasına vardı.
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26 yaşındaki başarılı sağ kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
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6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.
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Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.
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Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu.
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Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, takımına 5 gol, 6 asistlik skor katkısında bulundu.