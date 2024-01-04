Beşiktaş genç orta saha Cher Ndour'un peşinde!
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, PSG forması giyen Cher Ndour'u kadrosuna katmak istiyor.
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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u resmen açıklamaya hazırlanan Beşiktaş için Fransa'da sürpriz bir transfer iddiası geldi.
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L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, PSG forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
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Senegal asıllı İtalyan oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Portekiz ekibi Braga'nın da yakından ilgilendiği ifade edildi.
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Geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Ndour için PSG'nin kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.
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Fransız devi, 19 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Benfica B takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen İtalyan oyuncu, PSG ile bu sezon toplamda 3 maçta forma giydi.