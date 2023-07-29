Ante Rebic Beşiktaş için geliyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için Milan'ın yıldızı Ante Rebic ile anlaşırken, Hırvat futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
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Ligin başlamasına 2 hafta kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, Ante Rebic için geri sayıma geçti.
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Hırvat kanat oyuncusu ve kulübü Milan'la her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, transferi resmen açıklamaya hazırlanıyor.
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29 yaşındaki yıldız için İtalyan kulübüyle 500 bin euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, Rebic'e ise yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek.
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PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA
Rebic'in 30 Temmuz Pazar günü İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikren sonra siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Son 4 yıldır Milan forması giyen Rebic, İtalyan ekibiyle 124 maça çıktı.
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Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.
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Hırvatistan Milli Takımı'nın da forması giyen Rebic, sol kanatın yanı sıra forvet hattında da görev yapabiliyor.
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