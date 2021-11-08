Trafikte yabancı plaka neden arttı?

İstanbul genelinde yabancı plakalı lüks araçlar dikkat çekiyor. Caddelerde görülen özellikle Ortadoğu ülkelerine ait plaka takılı araçların ülkemizdeki fiyatları milyonları buluyor.
İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, bu artışın temel nedenlerinin pandemi döneminde esnetilen giriş çıkış kuralları, yoğun göç ve yabancı öğrenci sayısındaki artışı gösterdi. Altan, araçların ülkeye giriş yollarını anlattı.
"İKİ ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPABİLİYORLAR"
DHA'da yer alan habere göre Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Yabancı plakalı araçlar iki şekilde Türkiye'ye giriş yapabiliyorlar. Turistlik kolaylık amacıyla bu kapsamda gelen yabancı taşıtlar mevcut. İkincisi ise Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu doldurarak gelen yabancı taşıtlar.
Bunu iki maddede toplayabiliriz. Birincisinde turistlik amaçla gelen ancak dışarıda yerleşik olan yani ikametgahı dışarıda olan Türkiye'ye girişlerinde geriye sayarak son yıl 185 gün dışarıda bulunduysa bunları biz Türkiye'ye alırız. Burada Türk, yabancı, çifte vatandaş ayrımı yoktur. Türkiye'de öğrenim gören ya da Türkiye'de çalışma ruhsatı olan sadece yabancı uyruklular Yabancı Taşıt Geçici Giriş Karnesi alarak bize yabancı taşıt getirebilirler. Burada da gümrükte gümrük vergisinin yüzde 20'si teminat alınarak yabancı taşıtı sokabilir" dedi.
ARAÇLAR 730 GÜN KALABİLİYOR
Altan, "Yabancı plakalı araçlar girdiği zaman 730 gün bizim ülkemizde kalabilirler. 730 gün sonunda tekrar dışarı çıkıp 185 gün şartını sağlayıp geri gelmeleri gerekiyor. Fakat pandemiden dolayı devletimiz biraz kuralları esneterek 185 gün yerine 15 gün durma sağladı. Bu durumdan dolayı yabancı araçlar daha da çoğaldı. Sebeplerden biri bu. 2 sene sonunda çıkamazsa 6 ay uzatma hakkı sağladı. Bunun da bazı şartları var" diye konuştu.
GÖÇ VE YABANCI ÖĞRENCİ ETKİSİ
Altan,şöyle devam etti: "Asıl sebep ülkemiz çok göç aldı. Özellikle Ortadoğu'dan. İnsanlar araçlarını getirdiler. Bunun gibi etkenler oldu. Bunun dışında ülkemiz üniversite öğreniminde büyük bir atılım yaptı. Yabancı öğrenci çoğaldı. Yabancı öğrencilerimiz de araç getirebiliyor. Bunda da kurallar var. Öğrenimi bittikten sonra çıkarması lazım. Cezası var. Bir nedende olabilir. Süresi biten araçlarda 1 ayda 346 lira, 2 ayda 692 lira, 3. ayda ise 1038 lira. Sonraki ayda gümrük vergisinin 4'te 1'i oranında araca ceza uygulanıyor.
Kapı dışı bırakılıyor. Belki bunlardan da faydalanarak bunu uzatanlar olabilir. Caydırıcılığı bana göre az. Önlemleri biraz daha düzenlemek gerekir. Çünkü son 4-5 senede hatta son 10 senede bile diyebiliriz değişiklikler var. Bunları yavaş yavaş değiştirerek daha katı önlemler almamız gerekir. Çok lüks araca binince Türk vatandaşı da tabi psikolojik olarak 'onlar binebiliyor ben niye binemiyorum' şeklinde bir durumla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!