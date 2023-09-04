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Ankara'da C.D., trafikte "yol verme" nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, kazara kendisine engel olmak için araya giren eşi K.D.'yi göğsünden vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, saat 17.15 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. C.D., trafikte seyir halindeyken "yol verme" nedeniyle bir araç sürücüsüyle tartıştı.

Park ettikleri araçlarından inen taraflar kavga etti. Ardından aracından ruhsatlı tabancasını alan C.D., karşı tarafa ateş açarken eşi K.D. engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri eşi K.D.'nin göğsüne isabet etti.

Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazara eşi tarafından vurulan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.D. ise ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.