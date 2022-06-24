Trafikte kadın sürücüye silahlı saldırı!

İHA

Eskişehir’de seyir halindeyken bir şahıs tarafından önü kesilen ve bacağından silahla yaralanan kadın sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında çevredeki insanlar büyük şok yaşarken, olayın failinin kadının üvey oğlu olduğu iddia edildi.

İHA'nın haberine göre Odunpazarı ilçesinde trafikte ilerleyen 26 ACD 493 plakalı aracın önünü kesen bir saldırgan, sürücü koltuğunda oturan ismi henüz belirlenemeyen kadın sürücüye elindeki silah ile ateş etti.

'ÜVEY OĞLU SALDIRDI' İDDİASI

Bacağından yaralanan talihsiz kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kadın sürücünün önünü kesen saldırganın talihsiz sürücünün üvey oğlu olduğu iddia edildi. Seyir halindeki aracı durdurduktan zanlının sürücünün sol bacağına ateş ettiği daha sonra da kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü. Failin yakalanması için çalışmaların sürdüğü de öğrenildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir