Son dakika trafik... İstanbul'da sağanak trafiğe neden oldu! - trafik haberleri

İHA

İstanbul'da yapılan son uyarıların ardından kent genelinde yağmurlu ve soğuk hava sabah saatlerinde etkisini gösterdi. E-5 karayolu Avcılar mevkii, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde sabah erken saatlerde yoğun trafik oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 35 OLDU

İHA'da yer alan habere göre trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 35 olarak görüldü. Metrobüs duraklarında oluşan insan yoğunluğu ise dikkat çekti.