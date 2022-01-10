Trafiği göbek atarak felç ettiler!

DHA

Manavgat'ta dün öğle saatlerinde çok sayıda aracın katıldığı düğün konvoyu, trafik akışını olumsuz etkiledi.

DHA'nın haberine göre, konvoydaki onlarca araç klakson çalıp, trafik akışını durdurarak, çevreyi rahatsız etti. Zaman zaman otomobillerinden inenlerin cadde ortasında oynayıp göbek atması, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

1 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Otomobildekiler zaman zaman araç camından sarkarak ya da motor kaputuna oturarak tehlikeye davetiye çıkardı. Konvoydakiler kentin işlek caddesinde trafik lambalısında aracı durdurup, yolda oynadı. Otomobil tavanında oynayanların yanı sıra bazıları da caddede göbek attı. Konvoydakiler Manavgat Köprüsü'nde araçlarını durdurup, trafik akışını engelledi. İlçede 1 saatten fazla süren konvoya bazı sürücüler de tepki gösterdi.

Konvoyu cep telefonlarıyla çekenlerin şikayetiyle Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kameralarından konvoya katılan araçlar belirlendi. Konvoydaki araçlara cezası işlem uygulandı.