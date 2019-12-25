Trabzon'da iki gündür etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkına soruşturma başlatıldı.

Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde toplam 71 noktadaki orman yangınları sürüyor. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan yangınlarda 6 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alan ve fındık bahçeleri zarar gördü. Valilikler bünyesinde kriz merkezleri oluşturulurken, yangınlara 22 ilden gelen ekiplerce müdahale ediliyor.

İçişleri Bakanlığı ise, bölgede farklı noktalarda meydana gelen yangınların bölücü terör örgütü tarafından çıkarıldığı ve olayı terör örgütünün üstlendiği iddialarını yalanladı.