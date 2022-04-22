DHA

Olay dün saat 22.00 sıralarında kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. Cezaevinden 4 ay önce tahliye olan Elvin Umayev, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev ile tek çocuklarının velayeti konusunda görüşmek üzere parkta buluştu.

Burada çay behçesinde oturan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev'in başına tek el ateş etti. Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetten sonra bir süre parkta yürüyen katil zanlısı, polisler olay yerine geldiğinde ellerini kaldırarark teslim oldu.

CİNAYET ANI KAMERADA

Bir çocuk annesi Turana Umayev'in cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Elvin Umayev de sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç cinayet, çay bahçesindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.