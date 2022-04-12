Tour of Turkey'de şoke eden olay! Ne yaptın Şenol!

Son dakika: Tour of Turkey İzmir etabında şoke eden olay! Ne yaptın Şenol!

HABERTURK.COM

"Tour Of Turkey" olarak bilinen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İzmir etabında dün akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi.

BİSİKLET PARKURUNDA YÜRÜDÜ

Onlarca bisikletlinin İzmir'de start almasının ardından sporcular için organize edilen parkurda yürüyen bir kişi kazaya neden oldu.

OLAY ANI KAMERA DA YANSIDI

Bisiklet yolunun ortasından yürüyen ve isminin Şenol olduğu öğrenilen kişiye bir bisikletli çarptı. Olay anında yol kenarında bulunan görevli de kazaya engel olamadı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Ardından gelen üç yarışçının daha karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza sosyal medyaya da yansıdı.