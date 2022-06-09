Tosuncuk ve ağabeyi hakim karşısında: "Bizi neyle suçluyorlar anlamadım"

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, SEGBİS'le bağlandı.
DHA'da yer alan habere göre Mehmet Aydın duruşmada verdiği ifadesinde, sıradan bir vatandaş olarak işe başladığını, gerekli yerlere başvurduğunu ve Çiftlik Bank ismini tescil ettirdiğini ileri sürdü.
Aydın "Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 7 çiftlik açtım ve tabelaları oluşturdum. Türkiye'de 160 şarküteri açtım. Belediyelerden izin alarak tabelaları astılar. Ne zaman ki hakkımızda kötü haberler yapılmaya başladı, o zaman sorun oluştu. Sanki ilk defa asıyormuşuz gibi konuşuldu. İki sene sonra zorlama bir şekilde, bizim de başımız yanmasın düşüncesiyle dava açıldı. Bu 2 yılda hiçbir şekilde bana uyarı yapılmadı. Burada kusurlu olan BDDK'nın kendisidir" dedi.
"BANK İSMİNİ KULLANDIĞIM SÜREÇTE BANKACILIK YAPMADIM"
Hakim, sanık Mehmet Aydın'a BDDK'ya başvuruda bulunup bulunmadığını sordu. Aydın "BDDK'nın belediye ve bankalara, 'İzin ya da ruhsat verirken bu ismin kullanmasına onay vermemelisiniz' demesi lazımdı. Ben resmi izinlerimi aldım, sorumlu değilim. Bu ismi kullandığım sürede hiçbir bankacılık faaliyetinde bulunmadım" şeklinde cevap verdi.
"TİCARİ İŞLEM PARA TOPLAMA SAYILMAZ"
Aydın, mahkeme hakiminin 'Sen diğer dosyada yargılanıyorsun, orada para toplamadın mı' sorusuna, "Oradaki işlemlerimiz ticari işlem. Para toplama sayılmaz. Oyun hizmetleri satışı yaptık, karşılığında fatura kestik. Para toplama değildir. Bu aşamada beraatimi talep ediyorum" dedi.
Sanık avukatı müvekkilinin bankacılıkla ilgili herhangi bir işlem yapmadığını, buna ilişkin bir logo da olmadığını belirterek "Haksız yere müvekkilim hakkında dava açılmış, beraatini talep ediyoruz" dedi.
FATİH AYDIN "BİZİ NEYLE SUÇLUYORLAR, ANLAMADIM"
Fatih Aydın duruşmadaki ifadesinde, 'Bizi neyle suçluyorlar anlamadım" dedi. Mehmet Aydın bir sonraki duruşmaya katılmak istemediğini belirtirken, abisi "Ben katılacağım, merak ediyorum bu işleri" dedi.
Mahkeme Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen ana dava dosyasının ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne yazılan müzekkerenin mahkemelerine ulaşmadığını belirterek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan 'Bank' ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
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