'Torbacı'yı uyarmaya gitti, canından oldu

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, oğluna uyuşturucu satmakla suçladığı kişilerle arasında çıkan tartışmada fenalaşan baba, hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi Nişantepe Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Serdar Bayır (36), oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen Recep F.'yi uyarmak için evine gitti. Serdar Bayır (36) ile Recep F. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Recep F.'nin oğlu Muhammet F. İle akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu.
Çıkan kavgada Nurettin Ş.'yi tornavida ile yüzünden yaralayan Serdar Bayır fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede hızla büyüyen kavgaya müdahale eden polis ekipleri yetersiz kalınca, olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri çağırıldı.
Polis ekiplerinin yatıştırmaya çalıştığı kavgada, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alarak Alemdağ Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada sokak üzerine bulunan 2 farklı hanede yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi olay yerindeki TOMA yaparken, anons üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evlerde çıkan yangının sebebi sebebi ile olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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