DHA

Saadet zinciri dolandırıcılığının son adresi Kütahya oldu. İddiaya göre Kütahya'da bir okulda memur olarak çalışan K.E.Ö., ismindeki kadın çevresindeki insanlardan, borsadan yüksek kazanç sağlanabileceği vaadiyle para topladı.

14 MİLYON TL DOLANDIRDI

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 1 yıldır süren davanın tutuksuz sanığı olan K.E.Ö.´nün 22 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Şüpheli K.E.Ö hakkında 110 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şikayetçilerden Yasin Korkmaz, 22 ayda, 150 bin TL dolandırıldığını söyledi.

"300-400 KİŞİ PARA VERDİ" İDDİASI

Şikayetçilerden Murat Erkan, "2018 yılının 9´uncu ayında toplamda 300-400 kişinin para verdiğini, toplanan paranın 14 milyon lira olduğunu öğrendik. Hiçbir zaman ana paramızı kurtaramadık" dedi.