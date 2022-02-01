Tepki çeken görüntüde karar açıklandı!

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Konya’nın merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir şarküteride geçen temmuz ayında çekilen görüntülerde, babasıyla sebze-meyve satan İbrahim Bora, içerisinde gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Bora ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya, Adana'yı geçti' notuyla TikTok hesabında paylaştı.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iş yerine 6 bin 77 TL idari para cezası uyguladı. Söz konusu dolabın temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri de iş yerine yaptırıldı. Görüntü çekimi sırasında dolapta bulunan ve dökme olarak satışa sunulan malzemelere de el konularak yediemine alındı. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde piyasaya ürün arz edilmesine sebep olacağı değerlendirildiğinden dolayı işletme sahibi ve olayı gerçekleştiren İbrahim Bora hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

'GİRMEMLE ÇIKMAM BİR OLDU'

İbrahim Bora, ifadesinde kötü bir amacının olmadığını belirterek "Serinlemek için girmiştim. Girmemle çıkmam bir oldu. Görüntüyü de sıcak havanın ne kadar bunaltıcı olduğunu göstermek için paylaşmıştım. Asla kötü bir amacım yoktu. Çok pişmanım" diyerek kendini savundu.

TAKİPSİZLİK KARARI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün suç duyurusu üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti’ suçundan yürütülen soruşturma sonucunda İbrahim Bora hakkında takipsizlik kararı verildi.