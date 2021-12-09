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Dolandırıcıların tuzağına bu kez ikisi de yüksek mühendis bir karı koca düştü. Çetenin yalanlarına kanıp, tam 14 milyon lira kaptırdılar.

Profesörler, yazarlar derken bu kez yüksek mühendis bir çift dolandırıcıların tuzağına düştü. Bir alo ile tam 14 milyon lira kaptırdılar.

DUDAK UÇUKLATAN VURGUNUN KURBANI OLDULAR

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre karı koca çift kendilerini polis savcı olarak tanıtan çetenin telefonda söyledikleri karşısında paniğe kapıldı. Terörist örgüt tarafından banka hesaplarının ele geçirildiğini söyleyen dolandırıcılar, evde, banka hesabında bulunan paraları hemen çekip kendilerine vermelerini, operasyon bitiminde iade edeceklerini söylediler. Yüksek mühendis çift de onlara inanınca dudak uçuklatan bir vurgunun kurbanı oldu.

İKİ GÜN BOYUNCA ELDEN 500 BİN DOLAR VERDİLER

Karı koca çift polis sandıkları dolandırıcılarla önce Sarıyer'de bir parkta buluştu. İki gün boyunca elden onlara tam 500 bin dolar para verdi. Ancak dolandırıcıların bununla yetinmeye niyeti yoktu.

Dolandırıcılar mühendis çifti yeniden arayıp, para istediler. 'Bankada paranız var onu da getirin, operasyon sonrası size geri vereceğiz' dediler. Bu kez Göktürk'teki bir otaparkta buluştular. Dolandırıcılar 400 bin doların üzerindeki parayı alarak yollarına devam etti.

"EVİNİZİ SATIN" DENİNCE TUZAĞA DÜŞTÜKLERİNİ ANLADILAR

Açgözlü dolandırıcılar doymak bilmiyordu. Bankada 70 bin dolar paralarının olduğunu duyunca tekrar telefon açarak parayı istediler. Karı-koca çift hiç tereddüt etmeden 70 bin doları parayı alıp, Bakırköy'de Botanik Park'ta polis zannettikleri dolandırıcılarla buluştu onlara elden parayı verdi.

Böylece çift dolandırıcı çetesine toplamda 1 milyon dolar para kaptırmış oldu. Tuzağa düştüklerini dolandırıcıların 'evinizi satıp parasını getirin' deyince anlayabildiler. Çift savcılığa gidip şikayetçi oldu. Polis 1 milyon dolarlık vurgunun faillerini arıyor.