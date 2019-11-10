Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi 20 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 89 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.