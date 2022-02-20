SON DAKİKA | Tekirdağ deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası 20 Şubat!

20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı.

SON DEPREMLER - 20 ŞUBAT 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre son olarak Tekirdap Şarköy'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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