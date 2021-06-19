İstanbul Anadolu yakasında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem araştırılıyor. İstanbul Kartal'da meydana gelen deprem İstanbul'un çevre illerinde de deprem araştırması yapılmasına neden oldu.

BURSA, TEKİRDAĞ, KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Bugün saat 15.07'de Marmara Bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan depreme ilişkin AFAD Deprem Dairesi ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 19 Haziran Cumartesi günü 15:07:52'de İstanbul Kartal'da 3.9 büyüklüğünde, 7.06 (KM) derinliğinde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Son Depremler listesine göre Bursa, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerde deprem olmadı. Çevre illerde bazı vatandaşlar tarafından hissedilen depremin İstanbul'da meydana gelen depremin

sarsıntısı olduğu düşünülüyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4.2 OLARAK DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Sultanbeyli merkezi depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu ve derinliğinin de 15.1 kilometre olduğu belirtildi.