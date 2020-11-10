Emniyet güçleri tarafından, pandemi sürecinde saat 22.00 'den sonra faaliyetlerine son vermesi gereken mekânların giriş kapılarını kapatarak farklı kapılardan müşteri aldıkları ve dışarıdan anlaşılmayacak şekilde faaliyetlerine devam ettikleri bilgisi alındı.

DHA'nın haberine göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tespit ettikleri 4 ayrı eğlence mekânına baskın yaptı.

Yapılan baskında mekânlarda bulunan 74 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 150 liradan toplamda 233 bin 100 lira para cezası kesildi.

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