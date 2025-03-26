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        Haberler Ekonomi Para TCMB enflasyon beklenti anketini açıkladı - Para Haberleri

        TCMB enflasyon beklenti anketini açıkladı

        Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:15
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        Enflasyon beklentileri açıklandı
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        TCMB, mart ayına dair 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni açıkladı.

        2025 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 3,0 puan artarak yüzde 31,3 seviyesinde gerçekleşti.

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