İzmir'de HDP İl Binasına yapılan saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Bu saldırıyı kınıyorum. Bu tür siyaset üzerinden Türkiye'de huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olmamız gerektiğini ifade etmek isterim" diye konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"SAYIN BAKANIMIZ MEKTUBUMA CEVABEN BENİ ZİYARET ETTİ"

Dünkü görüşmeyle ilgili olarak şunu ifade etmek isterim. Malumunuz bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu. Bunun üzerine ben 27 Mayıs'ta İçişleri Bakanımıza bir mektup yazdım. Milletvekillerimizin zan altında kaldığını söyledim. Hukuki sürecin yürütülmesi için belgelerin adli mercilere veya makamımıza verilmesini istedim. Dün kendisi geldi yazılı olarak verdi. Mektupta paylaşılan bir isim yok. Söz konusu kişi bir milletvekili değil. Tüm husus ve iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvuruldu. Konunun bundan sonraki aşaması adli kapsamda olacaktır. Bir isim vermedi.

"KASTETTİĞİ İSİM MİLLETVEKİLİ DEĞİL BİR SİYASETÇİ"

Sayın Bakanımız mektubumuza cevaben gelip beni ziyaret etti, yazılı cevabını getirdi. Kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değildir. Diğer husus ise tüm hususlar ve davayla ilgili olarak adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki aşaması adli çalışmalar, soruşturmalar kapsamında olacaktır. Net bir isim yok. Tüm hususlar ve belgeler adli makamlara intikal ettirilmiştir.

"MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLARIMIZI KORUMAYI GÖREV ADDEDİYORUM"

Malum ben Meclis Başkanıyım. TBMM'nin kurum olarak ve burada görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızın hukukunu korumayı görev yapmayı addediyorum. Ama Türkiye'de siyaset yapan herkesle ilgili olarak böyle bir şey yapmam mümkün değil takdir edersiniz. Adli makamlara intikal ettirildiğine göre bekleyeceğiz, göreceğiz. Sayın Bakan ikinci televizyon programında bunun bir milletvekili olmadığını, siyasetçi olduğunu ifade ettim dedi.