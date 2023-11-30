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        Haberler Gündem Anayasa Son dakika: TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa zorunluluktur

        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa zorunluluktur

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda, "Gönlümüz arz eder ki parlamentodan 400 oy olarak anayasa teklifi geçmiş olsun. Milletin anayasası olsun" derken, yüzde 50+1 tartışmaları hakkında da "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüşün olmayacağı aşikar. Halkımız 3 kez bu sisteme olan güvenini teyit etti. Geri dönüş yok" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:36
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        Kurtulmuş: Yeni anayasa zorunluluktur
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çağrısı yaparak, "Artık Türkiye'ye yeni anayasa yapmak yakışır. Hatta bir zorunluluktur. Muhalafet partilerine büyük görev düşüyor" dedi.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, NTV'den Funda Görey ve Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

        SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

        "Türkiye'de yapılan referandum ile bir sistem değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili 5 yıllık bir uygulama var. Türkiye'de önce gerçekten çok kapsamlı anayasa değişikliği ortamını oluşturmak. Bu anayasa değişikliği tartışmaları içerisinde bu ve benzeri konuların bir bütün olarak tartışılmasının daha doğru olacağı kanatindeyim.

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        Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüşün olmayacağı aşikar. Halkımız 3 kez bu sisteme olan güvenini teyit etti. Geri dönüş yok.

        Şahsen tercih edeceğim yol, anayasa tartışmalarının içerisinde doğru zeminde doğru yöntemlerle bu konuların tartışılması. Yaptığımız tartışmalar ülkemizin geleceği ile ilgili. Bunun böyle sakın ve bilimsel verilerle bir anaysa tartışma platformu çerçevesinde ele alınacak konu olarak görürüm.

        YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

        Partiler arasında müzakere ortamı oluşturulmalı. Medeni bir müzakere ortamı oluşturmaya çalışıyorum.

        Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü idrak eden bir Meclis. Özgür ve hiçbir önyargı ortaya koymaksızın bizim darcağımızda ne varsa ortaya koymamız lazım. Medeni bir müzakere ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Her partinin ayrıca çalışmaları var. Bunların hepsi ortaya konulur. Gönlümüz arz eder ki parlamentodan 400 oy olarak anayasa teklifi geçmiş olsun. Milletin anayasası olsun. Artık Türkiye'ye yeni anayasa yapmak yakışır. Hatta bir zorunluluktur. Muhalafet partilerine büyük görev düşüyor.

        CAN ATALAY'IN TUTUKLULUĞU

        Bu tartışmanın da mevcut anayasadan kaynaklandığını görüyoruz. TBMM'nin tavrı belli. Milletvekili yeminin yapıldığı gün Meclis'te isminin okunması arkasından da partilerin ortak eğilimi ile birlikte İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmesi Meclis'in tavrını ortaya koyan bir şeydir. Hiçbir gücün TBMM'ye görev verme hakkı yoktur. TBMM yasamanın merkezi olarak gerektiğinde yasaları, anayasayı değiştirecek güce sahiptir. TBMM'nin tartışmanın bir tarafı haline getirilmemesi için özel bir gayret gösteriyorum. Kimse TBMM'ye ödev vermeye kalkmasın.

        ÖZEL'E 'KÜRTLER DAHA AZ EŞİT' YANITI

        Bu söz Türkiye'deki gerçeği yansıtmıyor. Kürt kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gelemeyeceği hiçbir makam yoktur. Maliye Bakanımız Kürt bir arkadaşımızdır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kürt bir kardeşimizdir. Türkiye'nin gündeminde böyle bir şey yok. Siyasetçiler kullandıkları dile dikkat etmeli. Türk de Kürt de birdir. Alevi de Sünni de birdir. Ayrımcılık kimden geliyorsa kim tarafından yapılıyorsa kabul etmek mümkün değildir."

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        #Numan Kurtulmuş
        #son dakika haberi
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