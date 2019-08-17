Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nun, 2 Eylül'de Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacağı bildirildi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığı'nın, Adli Yıl Açılış Töreni'ne TBB Başkanı'nı davet etmesi üzerine, konunun TBB Yönetim Kurulu'nda tüm yönleriyle görüşüldüğü belirtildi.

"KONUŞARAK ÇÖZÜLÜR"

TBB Yönetim Kurulunun törene katılım sağlanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır. Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

17 BARO KATILMIYOR

Adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olmasına tepki gösteren 17 baro açılışa katılmayacağını bildirdi.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, açıklamasında "Adli yıl açılışı için tercih edilen mekan, basit bir konum tayini değildir. Bu tercih, Yargıtay gibi köklü bir hukuk kurumsallığının tartışmada durduğu yeri belirlemesi bakımından son derece önemlidir" ifadelerini kullandı. Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada "Yeni adli yılı saray çatıları altında değil modern ve laik Cumhuriyet’i borçlu olduğumuz Atamızın huzurunda karşılayacak olan avukatlar da vardır" ifadeleri kullanılırken İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Yargıtay Başkanlığı'na cevabi yazısında "Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin" dedi.

Açılışa katılmayacağını bildiren barolar: İzmir, İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Van, Ordu, Bursa, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay ve Düzce.