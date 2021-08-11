Sokak köpeğine 'pes' dedirten dayak!

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir kişi, tavuk ve civcivlerini kovaladağı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla dövdü. Köpek, hayvanseverler tarafından götürüldüğü klinikte tedavi altına alınan alınırken, dayak anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kızıl'ın elinde sopayla köpeğin kafasına defalarca vurduğu görülüyor.
Olay, dün sabah Ferhatpaşa Mahallesi yaşandı. İddiaya göre, mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvansever, kendisine bildirilen yaralı haldeki köpeği Ataşehir'de bulunan veteriner kliniğine götürdü.
KLİNİKTE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kadının götürdüğü klinik görevlileri yaptıkları tetkiklerde ciddi darbeler alan köpeğin kafatasında kırıkları oluştuğunu ve daha donanımlı bir kliniğe götürülmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kadın Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SUHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz'a durumu bildirdi. Gelen Yasin Yılmaz, köpeği alarak daha donanımlı cihazların bulunduğu başka bir kliniğe götürdü. Köpek burada tedavi altına alındı.
KAFATASINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ
SUHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Öğlen saatlerinde Belma Hanım diye bir üyemiz WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçti. Çok kötü bir olay olduğunu ve bir köpeğin kafasının sopayla kırıldığını söyleyip, bize videolar attı. Köpeğin dövüldüğünü ilk Belma Hanım'a ihbar etmişler. Çünkü, mahallede köpeklerle ve kedilerle ilgilendiği için kendisini birçok insan tanıyor. Köpeği Ataşehir'de bir klinikten teslim aldık. İlk tetkiklerde kafatasında çok ciddi kırıklar olduğu söylendi. Onun haricinde çok ciddi bir travması vardı köpeğin. Daha donanımlı bir kliniğe gitmesi gerektiğini söylediler. Biz de oradan alıp daha donanımlı bir kliniğe sevk ettik köpeği" dedi.
'BEN DÖVDÜM HİÇBİR ŞEKİLDE KARIŞAMAZSINIZ'
Yılmaz, "Biz bununla alakalı Tarım Orman Bakanlığı'na şikayetçi olacağız ama biliyorsunuz ki, yeni çıkan yasada derneklerin elinden şikayetçi olma vasfı alındı. Biz ne kadar şikayetçi olsak da il tarım müdürlükleri eğer karar verirlerse işlem yapılacak" diye konuştu. Köpeğe saldıran kişinin o mahallede oturduğunu ifade eden Yılmaz, "İddiasına göre köpek, tavuklarını ve civcivlerini kovalamış. O da o hırsla 'ben köpeği dövdüm' diyor. Şu an yanlarına giden insanlara da, 'ben dövdüm, hiçbir şekilde karışamazsınız' diyor. Biraz evvel dernek üyelerimiz oraya gitti, ailesi insanlara saldırmış" şeklinde konuştu.
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