22 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Batı Afrika'da, 74 yıllık CFA frangının 2020'den itibaren yerini yeni para birimi "eko"ya bırakacağına ilişkin kararın açıklandığı toplantıda "sömürgeciliğin büyük bir hata olduğu" yönündeki sözleri Afrikalı uzmanlarca "Fransa’nın kıtada yeni sömürge manevrası" şeklinde yorumlandı.
"FRANSA'NIN VARLIĞI SÖMÜRGECİ ALGILANIYOR"
AA'da yer alan habere göre Macron'un Fildişi Sahili ziyaretinde mevkidaşı Alassane Ouattara ile dün gerçekleşen görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Fransa'nın kıtadaki varlığı üstünlük taslayan sömürgeci güç şeklinde algılanıyor. Sömürgecilik, Fransa Cumhuriyeti’nin büyük ve ciddi bir hatasıydı" ifadesini kullanması Afrika ülkelerinde tepki çekti.
DOSTLUĞA DAYALI MÜTTEFİKLİK ÇAĞRISI
Tarihte yeni bir sayfa açılmasını umduğunu dile getiren Macron'un, "Ben, sömürge dönemini bilmeyen bir nesilden geliyorum. Nüfusunuzun dörtte üçü sömürgeciliği hiç tanımadı. Yeni para birimine kıtadaki gençlerin isteği doğrultusunda geçildi" diyerek Afrika gençliğini Fransa ile dostluğa dayalı bir müttefiklik kurmaya çağırması Fransa'nın yeni bir sömürge manevrası olarak yorumlandı.
"HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRME ÇABASI"
Afrikalı ekonomistler, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ülkelerinin CFA frangının yerine “eko” adı verilen yeni bir para birimini benimsemesini, Fransa’nın eski sömürgelerindeki para politikalarına hakimiyetini sürdürme amaçlı bir manevra olarak yorumladı. Senegalli ekonomi analisti Cheikh Fatma Diop, CFA frangından ekoya geçişin Afrika devletlerine kendi para politikalarını oluşturmalarına izin vermeyeceğini belirtti.
"EKO"NUN GARANTÖRÜ FRANSA OLUYOR
Diop, "Fransa Merkez Bankası'nın eko için garantör olması, Afrika ülkelerinin uluslararası ticarette kullandığı paranın Fransa Merkez Bankası'nda tutulacağı anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Avroyla sabit parite korunduğu için 1 avronun 655,957 ekoya eşit olacağını hatırlatan Diop, ayrıca Batı Afrika Merkez Bankası'ndan Fransa temsilcilerinin de çekilmesinin, para politikalarına Fransız Merkez Bankası yön vereceği için stratejik bir anlamı olmadığını vurguladı.
Senegalli uzman Ndongo Samba Sylla da Macron ve Ouattara’nın sadece rahatsız edici “CFA frangı” isminden kurtulduklarını, bu şekilde Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin ortak para planını da baltaladığının altını çizdi.
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