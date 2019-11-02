02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dijital işlem vergisi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi adıyla üç yeni vergi getiren yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif ile gayrimenkul alım satımlarında alınan tapu harcıyla ilgili önemli değişiklik yapılıyor.
Konut alım satımlarında alıcı ve satıcı tarafından yüzde 2’şer oranında tapu harcı ödeniyor. Harç, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen değer üzerinden hesaplanıyor. Yeni düzenleme uyarınca, gayrimenkulün devir bedeli, emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği değerin altında olamayacak. Yeni düzenleme 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.
EV SATARKEN EKSPERTİZ RAPORU İSTENECEK
Tapu Kadastro Genel Müdür Vekili Zeki Adlı, milletvekillerinin soruları üzerine değer tespitinin nasıl yapılacağını anlattı. Adlı, gayrimenkul değerinin, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından yetkilendirilen şirket ve gayrimenkul değerleme uzmanlarının hazırlayacağı rapor ile tespit edileceğini söyledi. Gayrimenkul satmak isteyenlerin önce tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyeceğini kaydeden Adlı, uzmanlarca hazırlanacak rapora iki defa itiraz hakkı tanınacağını anlattı. Adlı, bankaların değer tespitini 650 TL’ye yaptırdığını, kendilerinin 450-500 TL ücretle yapılmasını sağlayacaklarını ifade etti.
Vatandaş, itiraz durumunda ilk iki rapor için ücret ödeyecek, üçüncüsü için ödemeyecek.
Vatandaşın uzman arayışına girmeyeceğini, uzmanların sistemden seçileceğini kaydeden Adlı, şu anda 140 şirket ve 9 bin dolayında değerleme uzmanı bulunduğunu söyledi.
ANA CADDEYE HASTANEYE MESAFEYE BAKILACAK
CHP’li Akif Hamzaçebi, devletin alacağı harcın matrahının özel şirket tarafından belirlenmesinin doğru olmadığını belirtirken, Zeki Adlı, bu şirketlerin SPK tarafından lisanslandırıldığını söyledi. Adlı, değer tespiti yapılırken gayrimenkulün zemini, hastaneye ana caddeye mesafesi, cephesi, inşaatta kullanılan malzemenin cinsi gibi 20-30 değişkenin dikkate alınacağını ifade etti.
Adlı, değer tespitinin 2 gün içinde tamamlanacağını, satıcının, müşteriyi bulup getirdiği zaman satış için beklemeyeceğini söyledi. Zeki Adlı, bu uygulamanın 6 ay sonra başlayacağını belirtti.
TAPU HARCINDA İNDİRİM SİNYALİ
Büyükşehirlerde konut satışlarında alıcı ve satıcı tarafından yüzde 2’şer oranında tapu harcı alınıyor. Gayrimenkul piyasasını canlandırmak amacıyla yıl sonuna kadar bu oran yüzde 1.5 olarak uygulanıyor.
Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, gayrimenkul devir işlemlerinin gerçek değer üzerinden yapılmaya başlamasıyla bu oranların düşürülmesi konusunda bir hazırlık olduğunu bildiğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinç, yeni sistem layıkıyla uygulanmaya başladığında alım satım işlemlerinin gerçek değer üzerinden gösterileceğini, dolayısıyla şu anki oranlara ihtiyaç kalmayacağını belirtti.
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