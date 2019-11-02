Meral Yıldız'ın haberine göre Van'da, 31 Ekim'de, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van-Özalp Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu.

166 PAKET HALİNDE ZEHİR

Oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plakalı kapalı kasa kamyonette, Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte detaylı bir arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine zulalanmış vaziyette 166 paket halinde 85 Kilo 307 gram eroin ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücü A.Ö., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.