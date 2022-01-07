Taliban'dan kadınlara hamam yasağı!

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Afganistan'da 15 Ağustos’ta kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, bu hafta başında ülkenin kuzeyindeki hamamları kadınların kullanamayacağını açıkladı.

Guardian'da yer alan habere göre, kadınların hamamları kullanmasına izin verilmemesi öfkeye yol açtı.

Soğuk kış günlerinde birçok insanın kullandığı hamamlar Afganistan'da eski bir gelenek.

Kadınlar, bunun Taliban'ın kontrolünü sıkılaştırmasının ve temel haklarını ihlal etmesinin bir başka örneği olduğunu söyledi. Yasağın ülkenin diğer bölgelerine de yayılmasından korkuyorlar.

Pazartesi günü, Taliban Fazilet Yayma ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı yetkilisi, kadınların Belh ve Herat illerinde hamamlara girmesinin yasaklanacağını söyledi.

TEMİZ SU ERİŞİMİ İMKANI KISITLI

Mahallelerin sadece yüzde 39'unda temiz su erişiminin olduğu Herat kentindeki kadınlar, bazı hamamların çoktan kapandığını söyledi.

Ancak Guardian'a konuşan bir Taliban komutanı, kararı desteklemediğini ve Afganistan'ın yeni liderlerinin "daha büyük mücadelelere" odaklanması gerektiğini söyledi.

KADINLARA YÖNELİK DİĞER KISITLAMALAR

Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.

Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.

Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.

Taliban yönetimi, erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.