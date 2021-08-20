Takside gasp dehşetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 17 Temmuz'da taksi şoförü Turgut Güldaş'ın (55) boğazına bıçak dayayarak gasbeden Ollayor Allanazarov (27) hakkında 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ollayor Allanazarov'un taksi şoförünü gasp ettiği anlar ise kameraya yansımıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Özbekistanlı Ollayor Allanazarov'un 17 Temmuz 2021'de saat 10.00 sıralarında taksi şoförü Turgut Güldaş'ın aracına bindiği anlatıldı. Şüphelinin Üsküdar İskelesi'nden taksiye bindiği, yolcu olarak Ümraniye'ye gittiği ve Bodrum Sokak'ta taksi şoförüne "Tamam geldik, dur burada" dedikten sonra Güldaş'ın boğazına bıçak dayayarak "Parayı ve telefonunu bana ver" dediği belirtildi.
VATANDAŞLAR YAKALAYIP, POLİSE TESLİM ETTİ
Taksi şoförü Güldaş'ın "Al kardeşim" diyerek vites topunun yanında bulunan telefonu göstermesi üzerine şüphelinin telefonu ve 550 lira parayı bıçak tehdidiyle yağmaladığı kaydedildi. İddianamede şüphelinin bir anlık dalgınlığından istifade eden müştekinin araçtan dışarıya çıkarak şüphelinin kaçmasına engel olmak istediği ve bu sırada da şüpheli Allanazarov'un aracın camlarını kırarak zarar verdiği ifade edildi. Müşteki Güldaş'ın çevreden yardım istemesi üzerine araçtan kaçarak uzaklaşmak isteyen şüphelinin çevreden müdahale eden insanların yardımı ile yakalanarak polise teslim edildiği anlatıldı.
MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ
İddianamede şüpheli Ollayor Allanazarov'un "Gece vakti silahla yağma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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