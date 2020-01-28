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İstanbul’da bir grup taksicinin turizm taşımacılığı yapan bir aracın önünü kesip evrak kontrolü yaptığı görüntüler malum... Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde taksiciler, sanki trafik polisi gibi turist taşıyan bir aracı durduruyor ve evraklarının olup olmadığına bakıyor. Peki şehir ortasında yol kesme cüreti bulan bu taksiciler tespit edildi mi?

PLAKA VE TAKSİCİLER İBB'YE BİLDİRİLDİ

Zira görüntülerde plaka net. Ve bu taksicilere ne olacak? Bu soruları İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya sordum. Aksu’nun verdiği bilgiye göre; görüntüler incelendi ve olayın 2 yıl öncesine yani taksi-UBER kavgasının yaşandığı zamana ait olduğu anlaşıldı. Plaka ve taksiciler İBB’ye bildirildi.

3 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) yaptırımları çerçevesinde taksicinin aracı en az 3 gün trafikten men edilecek. Şoföre de ceza puanı işlenecek. Aksu’ya ‘Peki hepsi bu mu? ‘Yaptırım dediğiniz bu kadarcık mı?’ diye sordum.

OLAYIN ADLİ BOYUTU DA OLMALI

TUDES çerçevesinde cezanın bu olduğunu söyledi. İBB yetkililerinin bu olayı dikkatlice incelemesi ve daha ağır bir yaptırım uygulaması gerekli şüphesiz. Tabii bir de olayın adli boyutu olacaktır herhalde. İstanbul’un ortasında yol kesen evrak kontrolü yapanlara karşı İstanbul Emniyeti harekete geçecektir. Onu da takip edeceğim...

EHLİYETİNE EL KONULDU

Bu arada Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de yakalanan sürücü E.G.’ye 1360 TL trafik cezası yazıldı. İşlemlerin ardından 100 ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.