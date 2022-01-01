Binlerce taksi kuyruğa girdi!

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

TAKSİMETRE AYARI İÇİN KUYRUK

AA'da yer alan habere göre sabahın erken saatlerinde taksi sürücüleri, fiyat güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların yolunu tuttu.

UZUN KUYRUK TRAFİĞİ AKSATTI

Bağcılar’da uzun araç kuyruğu oluşturan taksiler zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu.

TAKSİCİLER ÇÖZÜM BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Firmaların önündeki kalabalıktan şikayetçi olan bazı taksi sürücüleri, her yıl benzer görüntüleri yaşadıklarını belirterek, yetkililerden izdihamın yaşanmaması için çözüm beklediklerini söyledi.