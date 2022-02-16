Taksici, moto kuryeye testereyle saldırdı!

İHA

İlçede meydana gelen olayda, bir taksici trafikte motosikletli kurye ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında taksici aracından aldığı testere ile motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalıştı.

İHA'nın haberine göre, o anlar ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, taksicinin elindeki testereyle motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalışması ve vatandaşların kavgayı ayırmak için araya girmesi yer alıyor.