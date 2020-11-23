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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Neom kentinde Pompeo ile bir araya geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Neom kentinde bir araya geldi.

23.11.2020 - 07:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Neom kentinde Pompeo ile bir araya geldi
Salman ile Pompeo görüştü
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AA

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, görüşmede ilişkilerin güçlendirilmesi ve Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Neom'daki görüşmeye Suudi Arabistan tarafından Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Veliaht Sekreteri Bender er-Reşid, ABD tarafından ise Pompeo'nun yanında ABD'nin Riyad Büyükelçisi John Abizaid katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 14 Kasım'da Fransa'dan başlayarak aralarında Türkiye, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan tura çıkmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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