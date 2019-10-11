Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

DÜN 7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU

YPG/PKK'nın Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine düzenlediği saldırılarda biri 9 aylık bebek ve henüz 10'lu yaşlarda 3 çocuk ile 3 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırılarda Şanlıurfa'da 45, Nusaybin'de ise 24 kişi de yaralandı.