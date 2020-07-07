Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Suriye’nin Deyrezor ilinde 01.54’ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.