HABERTURK.COM

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.