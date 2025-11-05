Süreç Komisyonu ertelendi
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelendi
Giriş: 05.11.2025 - 18:10 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:48
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ertelenmesine ilişkin konuşan CHP'li Murat Emir “Yarınki toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor” dedi.
FOTO: AA
