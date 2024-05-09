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        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 9 Mayıs 2024! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        9 Mayıs 2024 Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişiyle devam etti. Sonuçların açıklanmasının ardından şans oyunu tutkunları Süper Loto'da kazandıran numaraları sorgulamaya başladı. Süper Loto'da şansını deneyenler için Süper Loto sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 9 Mayıs 2024 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 21:36 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:36
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar
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        Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklandı. Şans oyunu tutkunları 9 Mayıs 2024 Perşeme günü gerçekleştirilen haftanın ikinci Süper Loto çekilişinde kazandıran numaraları araştırmaya başladı. İşte 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        9 MAYIS 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        14 - 19 - 33 - 34 - 50 - 59

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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