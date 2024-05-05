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        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 5 Mayıs 2024! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto'da çekiliş sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 5 Mayıs 2024 Pazar Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 21:38 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:39
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu oynayanların gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 5 Mayıs 2024 Pazar Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        5 MAYIS 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 59

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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