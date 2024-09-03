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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 3 Eylül 2024! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        3 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto çekilişinde heyecan sona erdi. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklandı. İşte 3 Eylül 2024 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 21:37 Güncelleme: 03.09.2024 - 21:37
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da canlı yayında açıklanıyor. Şans oyunuseverler gözünü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevirdi. İşte 3 Eylül 2024 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        3 EYLÜL 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        2 - 3 - 29 - 45 - 46 - 53

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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