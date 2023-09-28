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        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Eylül 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        28 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar 21.30'da açıklandı. İşte 28 Eylül 2023 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 21:36
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 28 Eylül 2023 Süper Loto çekilişine ilişkin tüm merak edilenler...

        28 EYLÜL 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        2 - 7 - 9 - 10 - 17 - 49

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        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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