Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği bir araya geldi. Toplantıdan Süper Lig'e devam kararı çıktı. "Süper Lig'deki 18 kulübümüz ile maçların 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık. Değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Özdemir'in ardından söz alan Göztepe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil de toplantıya dair konuştu. Sepil'in açıklamaları şöyle:
"LİGİN KALANINDA 5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI İÇİN FEDERASYON AÇIKLAMA YAPACAK"
"Ligin geri kalanında 5 oyuncu değişikliği hakkı için federasyon kısa bir süre sonra açıklama yapacak"
"TARİH 28 MAYIS'TE NET OLARAK AÇIKLANACAK"
"Seyahat koşullarının 12-13-14'üne kadar netleşmesi gerekiyor. Tarihi hangi ne zaman netleştirebilirsiniz diye sorduk, Sayın Özdemir de 28 Mayıs'ta her şey yolunda giderse 12-13-14 Haziran olarak açıklanacağını söyledi. THY'den kulüplere mümkünse uçak tahsisi konusunda yardım istedik"
PANDEMİ KURULU OLUŞTURULMASI...
"TFF'den, kulüplerin sağlıkçılarının muhatabının olması gerektiğini, 7/24 ulaşılabilecek bir Pandemi Kurulu'nun oluşturulmasını istedik. Özdemir de bu konuda çalışılacağını söyledi."
"BU SEZON KÜME DÜŞME OLMAMASI İÇİN BAŞVURU YAPTILAR"
"7 kulüp ligden düşme olayıyla ilgili endişelerini dile getirdiler. Seneye liglerin 21 takımla oynanmasıyla ilgili başvurularını da yaptılar."
U21 LİGİ'YLE İLGİLİ YENİ BİR ÇALIŞMA YAPILACAK
"Pandemide aldığımız derslerin en önemlisi genç oyuncu yetiştirmeyle ilgili motivasyonumuz. Geçen sene iptal edilen U21 Ligi'nin kulüpler için çok önemli olduğunu, yeni sezonda bunun yeniden inşa edilmesi gerektiğini, TFF'yle ortak çalışmasının başlamasını talep etti. TFF hızlı bir şekilde çalışma olacağını söyledi."
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