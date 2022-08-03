Süleyman Hurma'nın açıklamaları şöyle:
"Fatih Karagümrük Spor Kulübü olarak son 4 yılda tüm imkansızlıklara rağmen önemli başarılar elde ettik. Kulübümüzün adını Avrupa ve dünyada en iyi şekilde duyurarak ülkemizin en güzel futbol renklerinden birisi olma yolunda ilerledik.
Tüm zamanların en büyük efsanelerinden Andrea Pirlo'yu ve nice yıldız oyuncuyu Türk futboluna mütevazi şekilde sunduk. Sadece Andrea Pirlo'nun bile sezon başında takımımızın başına geçmesiyle 103 ülkede binden fazla sayıda haber olduk...
Ülkemizi mümkün olan en saygın şekilde tanıtmanın keyfini yaşadık. 1926 yılına dayanan şanlı tarihimiz ve ülkesine bağlı olduğunu her an göstermiş semtimize rağmen hemen hemen tüm kulüplere sağlanan imkanların neden bize sağlanmadığını anlamaya çalıştık, sabırla işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ettik.
Uzun bir süredir bütün makamlara başvurarak tüm kulüplere tahsis edilen ve futbolun en temel ihtiyacı olan tesis, stat ve diğer sosyal alanların Fatih Karagümrük'e de sağlanmasını istedik. Her gün yeri belli olmayan bir antrenman programı ile karşılaşmak kulübümüz adına üzücü ve onur kırıcı durumdan başka bir şey değildir.
Geldiğimiz son noktada üzülerek belirtmek isteriz ki kulübümüzü bir çatı altında toplayamadık!
Hiç kimseden ya da hiçbir kurumdan, ayrıcalık, haksız destek veya rekabetin herhangi bir prensibine aykırı taleplerimiz olmadı, olmayacak da...
Ben Süleyman Hurma olarak hayatımı adadığım işimle Türk futbolunda yer aldım, büyük başarılar elde ettim. Türk futboluna çok oyuncular kazandırdım. Ancak bunları yaparken görev aldığım kulüplerde imkanlarım vardı. Şimdi ise kendi kulübüme bu imkanları sağlayamamamın vermiş olduğu derin üzüntüyü yaşıyorum.
Bu onur kırıcı ve göçebe gibi sürekli dışlanmışlık hissi ile arzu ettiğim başarıları kulübüme yaşatmak bir yana Fatih Karagümrük'ün devamlılığını da sağlamam imkansız hale gelmiştir.
Bu nedenle makul bir süre daha çaba göstererek sonuç almaya çalışacağım. Ancak bir sonuca ulaşamazsam benim yapamadıklarımı yapabilecek bir kuruma veya kişiye başkanlık makamımı devretmek zorunda kalacağım.
Kamuoyuna arz ederim.
Saygılarımla
SÜLEYMAN HURMA"
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