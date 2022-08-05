Sudenaz 10 yaşındaydı! Bu kaçıncı can?

DHA

Son dakika haberine göre Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli beldesindeki Bahçeli Baraj Gölü'nde, yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİRDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre kardeşi ve arkadaşıyla baraja gelen 10 yaşındaki Sudenaz Buldak, serinlemek için göle girdi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Sudenaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden kardeşi, eve giderek babasına haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırılan Sudenaz Buldak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük çocuğun ailesi acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Sudenaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.