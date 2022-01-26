Sosyal medyayı salladı! Çıldır'da paten şov!

Milli buz patenci İklim Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Ay-yıldızlı sporcunun gösterisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Şentunalı'yı izleyenler de gösteriden büyük mutluluk yaşadı.