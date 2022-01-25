Avcılar'dan Firuzköy'e kayak seyahati!

İHA

Son yılların en şiddetli kar yağışını alan İstanbul'da hayat durma noktasına gelirken diğer yandan ilginç anlar da yaşanıyor.

İHA'nın haberine göre Fatih Işık isimli vatandaş, İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firüzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Işık o anları sosyal medyadan paylaştı. Renkli görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.