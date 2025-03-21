İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Gözaltılara karşı gösteriler Haberi Görüntüle

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; -“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve -“Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; -2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, -Kamu Malına Zarar Verme ve -Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır" dedi.

16 POLİS YARALANDI

Yerlikaya "Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

VALİ'DEN YARALI POLİSLERE ZİYARET

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane’deki gösterilerde yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Valimiz Davut Gül, Saraçhane’deki gösterilerde yaralanan polis memurlarımızı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.



İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Vali Gül’ü ziyaret sırasında telefonla arayarak polislerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.



Vali Gül’e ziyaretinde,… pic.twitter.com/8o0Lxb4yUN — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 21, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Gül’ü ziyaret sırasında telefonla arayarak polislere geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Gül’e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti.