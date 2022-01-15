İçinde bulunduğu durumlara eğlenceli şekilde isyan edenlerin, komik anılarını anlatanların sıkça yer aldığı Twitter ve Instagram'da yapılan paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarına kahkaha attırıyor. Biz de kullanıcıları güldüren ve eğlendiren paylaşımları araya getirdik! İşte sosyal medyada güldüren komik paylaşımlar...